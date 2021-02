Romano Battisti e Gerardo Siciliano in Coppa America: Luna Rossa in finale

LATINA – “Dai Romano facci sognare”. E Romano Battisti ci ha fatto sognare, perché c’è un pezzo di questa terra nella finale della Coppa America conquistata da Luna Rossa ad Auckland in Nuova Zelanda quando qui erano le quattro di mattina e si è aggiudicata la Prada Cup, pass di accesso alla sfida delle sfide.

Il canottiere originario di Priverno, medaglia olimpica riconvertito alla vela, grinder e il velista Gerardo Siciliano nello Shore Team anche nelle precedenti edizioni della sfida velica per eccellenza, avevano spettatori quando in piena notte qui, il pomeriggio dall’altra parte del mondo hanno conquistato per 7-1 il trofeo, vincendo le ultime due regate su Ineos Uk. “Andiamo in acqua per vincere” aveva detto ieri Max Sirena. Promessa mantenuta.