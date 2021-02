Sabaudia, assenti dal posto di Guardia Medica, procedimento disciplinare per due medici

SABAUDIA – Erano assenti dal posto di Guardia Medica di Sabaudia anche se risultavano in turno e ora due medici subiranno un procedimento disciplinare. I carabinieri del NAS di Latina hanno controllato i locali di dieci sedi di guardia medica sul territorio provinciale di Latina (e cinque nella provincia di Frosinone) segnalando alla ASL, nella sua qualità di datore di lavoro, i due professionisti che all’esito dell’ispezione non erano presenti nell’ambulatorio pur non essendo impegnati in attività di visita a domicilio.

E non è tutto. Anche per Latina sono state rilevate carenze igienico- sanitarie e strutturali a carico di quattro strutture.

I controlli si sono svolti su richiesta del NAS, d’intesa con il Ministro della Salute, i militari hanno svolto specifiche verifiche sulla regolare conduzione di servizi sanitari di continuità assistenziale per l’erogazione di prestazioni mediche e sanitarie in orari notturni festivi, su tutto il territorio nazionale. Lo scopo spiegano dal Nucleo tutela della Salute “valutare l’entità e la qualità sanitaria offerte dalle ASL ai cittadini nonché verificare i livelli di sicurezza a favore degli operatori sanitari”.

Gli esiti complessivi hanno evidenziato criticità strutturali ed organizzative su 99 sedi ispezionate, determinando la denuncia di 19 persone all’Autorità giudiziaria e la segnalazione di 85 alle Autorità amministrative e sanitarie regionali.