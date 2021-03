Il Valore Aggiunto di Ottica Davoli

Da Ottica Davoli una delle cose che ci sta più a cuore è offrirvi, oltre all’occhiale, quello che chiamo il Valore Aggiunto. Dietro queste parole si cela un vero e proprio mondo, che potete cominciare a scoprire nel momento preciso in cui Vi accomodate in una delle nostre postazioni di consulenza personalizzata.

Questa filosofia di servizio al cliente ci consente in periodi particolari come questo di rispettare le distanze di sicurezza, disinfettare tutte le superfici e le montature volta per volta e di offrirvi un’assistenza mirata a soddisfare tutte le vostre esigenze, anche estetiche.

La montatura infatti oltre a dover rispettare caratteristiche dettate da esigenze tecniche è un vero e proprio elemento del viso, e talvolta anche una delle prime caratteristiche che vengono notate. Sotto questo punto di vista l’ottico è anche un po’ consulente di immagine e visagista, o come si dice oggigiorno un addetto al face fitting.

Poi viene l’elemento più importante che compone l’occhiale: le lenti. Abbiamo già parlato in passato della nuova famiglia di lenti ZEISS SmartLife Individual, che come ci suggerisce il nome sono lenti personalizzate che richiedono oltre ai parametri canonici, misure che si possono rilevare esclusivamente con la video centratura, quindi in nessun altro modo convenzionale.

Anche su questo aspetto ci sono delle importanti novità, infatti i video centratori di ultima generazione ci garantiscono, a differenza di quelli più datati, che al momento della cattura 3D non ci siano fattori che influenzano la postura della persona o peggio la calzata della montatura. Questo perché a differenza di prima con il VisuFit 1000 di ZEISS non sono richieste mascherine di calibrazione da applicare sull’occhiale.

Le sue nove telecamere infatti creano un’avatar tridimensionale del volto da cui si ricaveranno i parametri che danno vita alla personalizzazione, che offre molteplici vantaggi in termini di contrasto e di comfort visivo. La mancanza di un unico parametro inficerebbe la buona riuscita del ricalcolo della lente, rendendo di fatto quello che io di solito paragono ad un abito su misura, un semplice prodotto confezionato.

Tornando al valore aggiunto, una delle nostre più grandi prerogative è il SERVIZIO. Il processo che porta alla consegna del prodotto finito passa per una serie di elementi, che come gli anelli di una catena devono essere realizzati nel migliore dei modi per far si che tutto quanto realizzato in precedenza vada a buon fine, questo include anche quello che di solito il cliente non vede.

L’ordine delle lenti viene effettuato direttamente sul server della ZEISS, questo ci consente di ricalcolare gli spessori per contenere il peso e avere un occhiale esteticamente più bello. Ma la parte che più influenza il calcolo della lente sarà l’uso per cui viene preposto l’occhiale, che cambia completamente l’assetto tecnico della stessa. L’assemblaggio delle lenti, forse uno dei passaggi più delicati, deve rispettare tutti i parametri considerati per non vanificare tutto ciò di buono fatto precedentemente, per questo usiamo macchinari a controllo numerico che hanno una precisione al centesimo di millimetro, in modo da evitare effetti prismatici indesiderati e tensioni interne del materiale.

Infine la consegna dell’occhiale seppur di solito meno considerata gioca invece un ruolo molto importante in questa catena, in quanto le modalità d’uso e la tipologia di lente possono influenzare quelle che sono le nostre abitudini quando ad esempio ci sono dei vizi posturali dovuti alla mancanza di correzione o ad una compensazione ottica inadeguata. Per le lenti progressive infatti inizialmente si parla di una vera e propria “scuola guida”, volta ad aiutare la persona a fronteggiare ogni tipo di situazione che si può incontrare durante il quotidiano.

Questa è solo una piccola parte di tutti gli aspetti che si potrebbero considerare, abbiamo toccato solamente la famosa punta dell’iceberg.

Vi aspettiamo in tutta sicurezza qui da Ottica Davoli.