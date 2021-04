Diventa Amministratore di Condominio con l’Associazione Sesamo

L’Associazione Sesamo Amministratori propone la nuova edizione del corso di formazione per aspiranti amministratori di condominio. Il percorso formativo si svolge in modalità telematica e prevede 9 moduli di studio per un totale di 80 ore di formazione attraverso piattaforma didattica online interattiva con tutoring dei docenti.

I moduli formativi sono di facile consultazione e comprendono videolezioni dei docenti, slides integrative, un manuale didattico, test, casi pratici e materiali di approfondimento. I contenuti sono fruibili 24 ore su 24.

Il corso, che prevede un esame finale scritto e orale in aula, permette di soddisfare l’obbligo di formazione iniziale per coloro che desiderano attivarsi a fine corso come amministratori di condominio. La quota di iscrizione è di 400 Euro (già comprensiva di IVA) e dà diritto a coloro che superano l’esame di essere associati a SESAMO gratuitamente per un anno e fruire di consulenze, agevolazioni e convenzioni.

Per ulteriori informazioni chiamare il nr. 335.208505 o visita il sito www.sesamoamministratori.it – mail sesamocorsionline@libero.it