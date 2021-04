Il Giardino di Ninfa come l’hanami

LATINA – Il Giardino di Ninfa, con le fioriture dei suoi alberi orientali, per raccontare ai Giapponesi come può essere la primavera in Italia. L’iniziativa è dell’Enit, l’Agenzia Nazionale per il turismo, che ha scelto un video della Fondazione Caetani da pubblicare sui suoi canali di promozione turistica. Un rimando evidente alle similitudini tra il giardino poggiato sulle pendici dei Lepini e l’Oriente: è proprio tra marzo e aprile infatti che i giapponesi festeggiano l’hanami e si riuniscono all’aria aperta per contemplare i traboccanti rami dei ciliegi orientali. Un po’ come accade a Ninfa.