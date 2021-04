Turismo Italia-Cina, il Circeo premiato con il Belt and Road Awards

SAN FELICE CIRCEO – Il Comune di San Felice Circeo ha ricevuto uno speciale riconoscimento nella giornata conclusiva della “Belt and Road Exhibition 2021 – Digital edition” (12-15 aprile), manifestazione dedicata ai rapporti fra Italia e Asia, rivolta ad aziende e istituzioni interessate a un interscambio culturale e commerciale tra la nostra nazione e l’oriente.

E’ stato Michele De Gasperis, presidente dell’Istituto Italiano Obor – organizzazione promotrice dell’evento che mette in contatto gli stakeholder interessati alla nuova Via della Seta – ad assegnare al sindaco Giuseppe Schiboni il Belt and Road Awards, premio rivolto ad aziende, città, province, musei e personalità che hanno meglio interpretato i temi dell’inclusione e dello scambio culturale e turistico con i paesi della BRI.

“Abbiamo deciso di dare un premio al Comune di San Felice Circeo – ha dichiarato il presidente De Gasperis – rappresentato dal sindaco Giuseppe Schiboni . E’ una delle località turistiche uniche nello scenario internazionale.”

“Essere assieme ai grandi player del turismo internazionale – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Schiboni – proietta la nostra realtà all’interno di nuovi scenari, contesti nei quali si stanno rafforzando i rapporti italo-cinesi attraverso la chiusura di accordi economici e la creazione di nuovi flussi turistici verso la nostra nazione. Ringrazio Micromegas, organizzatrice dell’evento, e l’Istituto Italiano Obor per averci offerto questa importante vetrina e per il riconoscimento al ruolo turistico del nostro Comune”.

“L’evento, con le sue 15 conferenze e tavole rotonde. gli oltre 70 relatori provenienti dall’Italia e dall’estero e gli incontri business-to-business, si è rivelato una vetrina strategica per le imprese che hanno voglia di ripartire, riaffacciandosi sul mercato internazionale”, sottolineano dal Comune pontino.