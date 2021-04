Nuovi Pc al Goretti: la donazione di Tendi la Mano Onlus

LATINA – Sono stati consegnati all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, da parte dei rappresentanti dell’Associazione Tendi La Mano A.I.P.O.M. Onlus, alcuni Pc da utilizzare negli ambulatori del nosocomio e per la casa di Cura di Sezze. Alla cerimonia di consegna erano presenti oltre al direttore dell’Ospedale Sergio Parrocchia, i componenti del direttivo di “Tendi la Mano” Alfredo Caradonna e Giuseppe Catania.

«L’associazione no profit “Tendi la Mano” è nata per l’esigenza di svolgere ricerche finalizzate alla prevenzione delle patologie osteometaboliche, in particolare per le malattie della tiroide, dell’obesità e legate all’osteoporosi – ha affermato il dott. Giuseppe Catania – nel corso di questi anni, collaborando con il Campus Biomedico e l’Ospedale “S. M. Goretti” di Latina, abbiamo ottenuto dei prestigiosi riconoscimenti legati a due importanti pubblicazioni, sulla vitamina d e sull’efficacia dei trattamenti termoablativi per i noduli tiroidei, dove la prima firma è del nostro presidente il dott. Roberto Cesareo, che hanno aperto nuove opportunità di cura e reso il nostro ospedale un centro di riferimento in Italia e nel mondo».

L’Associazione Tendi La Mano non è nuova a donazioni in periodo di Covid, solo pochi mesi fa infatti, ha donato 2000 mascherine di tipo FFP2, camici monouso, guanti, gel e manometri adatti per sale operatorie. «Le donazioni sono state possibili grazie alla collaborazione di tutti, ad esempio con la donazione del 5×1000 – ha proseguito il dott. Alfredo Caradonna – ma nella mission di “Tendi la mano” c’è la prevenzione, uno dei nostri tanti compiti è indicare ai pazienti i comportamenti e i farmaci giusti da assumere, organizzare degli screening gratuiti fra la popolazione e, non appena sarà nuovamente possibile, torneremo ad organizzare convegni e meeting». Per saperne di più sull’Associazione Tendi la mano AIPOM e iscriversi, c’è il sito www.tendilamanoaipom.it. Per donare il 5 x Mille basterà scrivere il Codice Fiscale 91090050591 sulla dichiarazione.