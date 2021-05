Gaia Pernarella ed Enrico Forte Presidente e Vice della Commissione regionale cultura

LATINA – Due consiglieri regionali pontini in Commissione Cultura, sono Gaia Pernarella del M5S di Terracina, nominata presidente, e Enrico Forte consigliere regionale del Pd di Latina, vice presidente. Come previsto dal Regolamento dei lavori, che dispone il rinnovo di tutti gli organismi regionali dopo trenta mesi dall’inizio della legislatura, sono state rinnovate oggi 10 commissioni e domani si prosegue. “Un’operazione che si concluderà domani e che riguarda 13 commissioni consiliari permanenti, due speciali e il “Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali”. In totale, quindi, 16 organismi consiliari, due in più rispetto all’inizio di questa legislatura: la tredicesima commissione “Trasparenza e pubblicità” e la commissione speciale per l’emergenza Covid-19, entrambe istituite di recente con provvedimenti legislativi ad hoc”, spiegano dalla Regione.

Oggi i consiglieri regionali, riuniti in presenza nell’Aula del Consiglio, hanno eletto presidenti e vicepresidenti di nove commissioni e del Comitato monitoraggio leggi, convocati uno dopo l’altro dal presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi, assistito nelle operazioni di voto dal Segretario generale, Cinzia Felci. Sei presidenti sono stati confermati e tre eletti per la prima volta, mentre uno ha cambiato commissione. Domani mattina i lavori riprenderanno con le stesse modalità per completare la composizione degli uffici di presidenza delle restanti sei commissioni. Ecco l’esito delle votazioni odierne:

II commissione – Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli

Presidente (confermato): Alessandro Capriccioli (+Europa Radicali);

vicepresidenti: Michela Di Biase (Pd) e Silvia Blasi (M5s).

III commissione – Vigilanza sul pluralismo dell’informazione

Presidente (nuovo): Pasquale Ciacciarelli (Lega), che lascia la presidenza della commissione Cultura;

vicepresidenti: Emiliano Minnucci (Pd) e Valerio Novelli (M5s).

IV commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio

Presidente (confermato): Fabio Refrigeri (Pd);

vicepresidenti: Daniele Ognibene (Leu) e Laura Corrotti (Lega).

V commissione – Cultura, spettacolo, sport, turismo

Presidente (nuovo): Gaia Pernarella (M5s);

vicepresidenti: Enrico Maria Forte (Pd) e Pasquale Ciacciarelli (Lega).

VI commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti

Presidente (confermato): Eugenio Patanè (Pd);

vicepresidenti: Gino De Paolis (Lista Civica Zingaretti) e Sergio Pirozzi (FdI).

VIII commissione – Agricoltura, Ambiente

Presidente (confermato): Valerio Novelli (M5s);

vicepresidenti: Laura Cartaginese (Lega) e Giancarlo Righini (FdI).

IX commissione – Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio

Presidente (confermato): Eleonora Mattia (Pd);

vicepresidenti: Valentina Grippo (Pd) e Laura Cartaginese (Lega).

X commissione – Urbanistica, politiche abitative, rifiuti

Presidente (confermato): Marco Cacciatore (gruppo Misto);

vicepresidenti: Enrico Panunzi (Pd) e Fabrizio Ghera (FdI).

XIII commissione – Trasparenza e pubblicità (NUOVA)

Presidente (nuovo): Chiara Colosimo (FdI);

vicepresidenti: Eugenio Patanè (Pd) e Fabio Capolei (Epi).

Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

Presidente (nuovo): Antonello Aurigemma (FdI);

vicepresidenti: Daniele Ognibene (Leu) e Valentina Grippo (Pd).