Erosione costiera, De Meo chiede soluzioni innovative alla Commissione europea

LATINA – L’Eurodeputato pontino Salvatore De Meo chiede alla Commissione soluzioni innovative per la tutela e la salvaguardia delle coste. «Il costante aumento del riscaldamento globale sta determinando un innalzamento del livello del mare che per tutti gli Stati membri costieri significa – dichiara l’Eurodeputato di Forza Italia – PPE – erosione delle coste, intrusione di acqua alata nelle falde, perdita di biodiversità, degrado progressivo delle funzioni ecologiche, sociali ed economiche delle zone costiere. Durante l’ultima plenaria al Parlamento europeo sono intervenuto per commentare il nuovo programma LIFE 2021-2027 che prevede un budget di oltre 5 miliardi di euro per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici. Sicuramente sono risorse importanti ma comunque insufficienti per tutti gli interventi di mitigazione necessari a contenere gli effetti dei cambiamenti climatici”.

Nella sua richiesta, De Meo richiama l’attenzione sia sul mar Tirreno che sull’Adriatico, pensando anche alle questioni di casa e alla “continua erosione sta compromettendo anche il futuro di moltissime attività economiche e posti di lavoro a esse collegati”.

“Il programma LIFE è strategico – conclude – ma c’è bisogno di una maggiore interazione con gli altri fondi strutturali e una migliore concertazione tra Europa, Stati membri e regioni costiere. Per questi motivi ho ritenuto opportuno presentare un’interrogazione alla Commissione chiedendo che nella programmazione LIFE siano istituiti sotto-programmi e obiettivi specifici finalizzati a soluzioni innovative per migliorare la resilienza degli ecosistemi costieri europei a beneficio della pesca, del turismo, ma anche dell’agricoltura e di tutte le attività economiche sulle aree costiere e salvaguardare tutte le attività connesse».