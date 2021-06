Giornata Mondiale per l’Ambiente, a Terracina volontari in azione sulle spiagge tra Badino e Sisto

TERRACINA – Un fine settimana all’insegna dell’ambiente, non solo a livello planetario ma anche a livello locale, quello in corso che coincide con la Giornata Mondiale per l’Ambiente.

Oggi (sabato 5 giugno) in questo contesto si svolgerà l’iniziativa dedicata al “Ripristino degli Ecosistemi”. L’obiettivo è di prevenire, fermare e invertire i danni che sono stati inflitti agli ecosistemi del pianeta. Il tema scelto vuole essere uno stimolo a cambiare atteggiamento nei confronti della natura: dire stop allo sfruttamento, invertire rotta passando alla salvaguardia. Nell’ambito della campagna Plastic Free, si terrà a Terracina una giornata di pulizia delle spiagge in due località che a breve saranno frequentatissime per l’arrivo dell’estate. Prevede: alle 9.00 l’appuntamento a Porto Badino per ripulire il tratto di spiaggia che va da Badino a Sisto e nel pomeriggio, alle 17, l’appuntamento al III Cancello di via Litoranea, a Castel Porziano per ripulire un tratto di spiaggia duna dei cancelli di Castel Porziano.

“Diamo un segno tangibile partecipando agli eventi Plastic Free del WWF. Ne sono stati organizzati numerosi in tutta Italia, ovviamente scegliamo quello più vicino casa – è l’invito di Maria Gabriella Villani Presidente del WWF Litorale Laziale – Agire tutti insieme per uno scopo comune è possibile in modo concreto ritrovandoci a ripulire dai rifiuti ed in particolare dalla plastica i luoghi naturali, così da avere immediatamente la percezione di avere fatto qualcosa di significativo che cambia l’aspetto del luogo”.

Per partecipare alle iniziative di raccolta dei rifiuti bisogna munirsi di muniti di un paio di guanti da giardinaggio, cappellino e borraccia d’acqua e nel rispetto delle vigenti norme AntiCovid.