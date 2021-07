Covid, impennata di casi, oggi sono 17: effetto semifinali di Euro 2020?

LATINA – Sono passati, da zero a 17, in pochissimi giorni, i nuovi casi di covid sul territorio provinciale di Latina. Dopo una lunga serie che ne ha visti emergere 41 in due settimane, potrebbe essere cominciato l’effetto semifinale degli Europei di calcio: ai festeggiamenti hanno preso parte senza mascherine soprattutto giovani, dunque spesso non vaccinati.

I casi segnalati dal bollettino covid della Asl di Latina di oggi, 14 luglio, sono emersi ad Aprilia 6, Cisterna di Latina 1, Formia 1, Gaeta 1, Latina 1, Minturno 1, San Felice Circeo 1, Terracina 5. Nessun decesso è stato registrato al Goretti, un solo ricovero nelle ultime 24 ore.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 sono state 3923. Oggi e domani ulteriore iniziativa per vaccinare la popolazione residente indiana con un’iniziativa “a domicilio” a Bella Farnia, a partire dalle 17, quando i braccianti agricoli cominciano a rientrare dai campi.