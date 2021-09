Elezioni amministrative, quattro candidati per Pontinia: l’uscente Medici sfidato da Antelmi, Pisano e Tombolillo

PONTINIA – Sono quattro i candidati alla carica di sindaco del Comune di Pontinia. Sfidano l’uscente Carlo Medici, che si presenta con la lista Pontinia Città Ideale (in alto a destra), l’ex sindaco, Eligio Tombolillo con la lista Progetto per Pontinia (in foto accanto a Medici), poi Massimiliano Antelmi di Progetto Pontinia Futura (in basso a sinistra), e Pasqualino Pisano, esponente del Movimento CinqueStelle (in basso a destra).

Pontinia ha una popolazione di poco superiore agli 11mila abitanti e si deciderà quindi con turno secco (senza ballottaggio): chi otterrà la percentuale più alta nelle votazioni il 3 e 4 ottobre, sarà primo cittadino.

Domenico Ippoliti ha intervistato i quattro candidati negli studi di Radio Immagine (sede anche di Radio Luna e RadioLatina). Qui trovate i podcast pubblicati nell’ordine di messa in onda, che è poi l’ordine in cui sono venuti a trovarci.

PASQUALINO PISANO

MASSIMILIANO ANTELMI

CARLO MEDICI

ELIGIO TOMBOLILLO