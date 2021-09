Terracina, tutto pronto per la 47° Pedagnalonga di Borgo Hermada

TERRACINA – – Mancano pochi giorni all’edizione numero 47 della Pedagnalonga, la storica manifestazione che il 26 settembre colorerà le campagne di Borgo Hermada, alle porte di Terracina. Nonostante la partecipazione di quest’anno sia limitata a un numero molto ridotto di partecipanti, l’adesione alla passeggiata naturalistica non competitiva e alla corsa podistica di 21 km è stata molto positiva. Gli organizzatori, da sempre attenti alla sicurezza e orientati a far vivere ai partecipanti un’esperienza gradevole, in questa edizione hanno dovuto adeguare l’evento alle direttive previste e pertanto per vivere questa Pedagnalonga sarà necessario esibire la certificazione sanitaria prevista dalle autorità.

«Siamo convinti che i partecipanti potranno vivere con serenità quella che noi tutti consideriamo la Pedagnalonga della ripartenza e la grande risposta di partecipanti conforta le nostre aspettative e già ripaga i grandi sforzi organizzativi che abbiamo fatto e che stiamo facendo per la buona riuscita – spiega Pasqualino Sicignano, presidente dell’associazione Pedagnalonga – il consiglio che posso dare a tutti è quello di vivere questo appuntamento come se fosse una prima volta, abbiamo dovuto in parte limitare i ristori e prevedere, nei punti di accesso alla distribuzione alimentare, l’invito a indossare la mascherina per il periodo necessario al passaggio sui punti di ristoro. Ci teniamo a ringraziare tutti quelli che hanno sostenuto l’iniziativa, sia a livello morale sia a livello economico, un ringraziamento va anche alle forze dell’ordine, a tutti i volontari che hanno messo a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo, ai proprietari dei fondi agricoli che hanno permesso con gioia il passaggio del serpentone colorato sui propri terreni e, più in generale, un enorme grazie a tutto il nostro territorio che ci ha sempre incoraggiato e spinto a continuare questa incredibile tradizione che la Pedagnalonga rappresenta da ormai quasi mezzo secolo».

La disponibilità dei biglietti per la passeggiata non competitiva è in esaurimento: la vendita online è già chiusa, così come è chiusa la rivendita di Anzio, mentre restano ancora pochi biglietti nei punti vendita di Terracina e di Borgo Hermada.

Per quanto riguarda la corsa podistica di 21 km c’è ancora la possibilità di iscriversi visto che gli organizzatori hanno ritenuto di concedere una settimana supplementare per completare le iscrizioni visto che più di qualche partecipante aveva richiesto tempo per completare le visite mediche. «Il certificato medico è fondamentale, si tratta di uno strumento importantissimo per la tutela della salute degli atleti e per questo abbiamo scelto con piacere di venire incontro alle esigenze dei partecipanti che, dopo la sosta imposta dal Covid, non avevano ancora completato i controlli medici» ha aggiunto Sicignano. Le informazioni per le iscrizioni sono presenti sul sito internet www.pedagnalonga.it (sezione iscrizioni), inoltre la partenza della corsa podistica di 21 km è in programma alle 9:30 di domenica, quella della passeggiata, che sarà scaglionata per permettere ai partecipanti di defluire in maniera distanziata, verrà data alle 10:00. Sui canali social ufficiali della Pedagnalonga verranno date informazioni, anche in tempo reale, per i partecipanti oltre all’indicazione costantemente aggiornata della disponibilità di iscrizioni.