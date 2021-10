Al Conservatorio di Latina un omaggio speciale a Roffredo Caetani

LATINA – Un omaggio a 150 anni dalla nascita di Roffredo Caetani, alla sua figura di compositore e mecenate, di uomo di cultura. Un momento di confronto che parlerà della sua storia, della vita di compositore aristocratico, delle amicizie e dei rapporti che ne hanno influenzato le opere. Un omaggio speciale organizzato dalla Fondazione a lui intitolata (e che gestisce il Giardino di Ninfa), in programma per il prossimo 13 ottobre (alle 17) . Insieme, per celebrare la ricorrenza, alcune istituzioni culturali del territorio: le Fondazioni Roffredo e Camillo Caetani, la Fondazione Campus Internazionale di Musica e il Conservatorio Respighi di Latina.

L’evento, che si terrà nell’auditorium del conservatorio intitolato proprio a Roffredo Caetani, avrà inizio alle ore 17 con gli indirizzi di saluto del direttore Giovanni Borrelli, del presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni, del presidente della Fondazione Camillo Caetani, Antonio Rodinò di Miglione e del presidente della Fondazione Campus Internazionale di Musica, Elisa Cerocchi.

A raccontare l’arista e l’uomo saranno Massimiliano Ottocento, musicista, musicologo e insegnante, terrà un intervento dal titolo “Roffredo Caetani, un compositore dietro le quinte: gli anni parigini e il peso della nobiltà”; a seguire ci sarà l’intervento di Benedetta Origo, musicista e scrittrice “Due famiglie legate da musica e letteratura: Caetani e Origo”; concluderà i lavori Federica Nardacci, bibliotecaria del Royal College of Music di Londra e membro della Royal Musical Association, con il suo intervento dal titolo “Roffredo Caetani, ritratto di un musicista aristocratico”.

“Dopo l’incertezza dei primi mesi di quest’anno dovuta all’emergenza Covid e la ripresa delle attività nel periodo estivo, il 13 ottobre è un punto di inizio per i progetti culturali che la Fondazione Roffredo Caetani intende organizzare nel 2022. Questo omaggio speciale alla figura di Roffredo Caetani per i 150 anni dalla nascita apre, di fatto, le celebrazioni del prossimo anno per i 50 anni della nostra Fondazione. Saremo impegnati con un ricco calendario di iniziative, rinnoveremo alcune importanti partnership e continueremo, come sempre, sul solco tracciato dalla nostra fondatrice, Lelia Caetani, che intitolando questa Fondazione al padre Roffredo ha voluto proseguire l’attività culturale che ruotava da sempre intorno alla famiglia, portandola nel futuro e mettendola a disposizione delle nuove generazioni e dunque alla portata di tutti. Un impegno che condividiamo costantemente anche con la Fondazione Camillo Caetani e, per moltissime iniziative e progetti, con la Fondazione Campus Internaizonale di Musica. Voglio infine ringraziare per l’ospitalità il Conservatorio Statale di Musica di Latina, luogo naturale dove tenere un evento per commemorare la figura di Roffredo Caetani che era anzitutto un compositore”, spiega il Presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni.

IL CONCERTO – L’omaggio si concluderà con il piano recital del M° Marco Scolastra con musiche di Rossini, Sgambati, Petrassi, Chopin e dello stesso Roffredo Caetani.

IL PROGRAMMA:

GIOACCHINO ROSSINI

Barcarolle

Une caresse à ma femme Assez de memento: dansons

da Péchés de vieillesse – Album pour les enfants dégourdis FRYDERYK CHOPIN

Lento con gran espressione

GIOVANNI SGAMBATI

Notturno in re bemolle maggiore op. 31

GOFFREDO PETRASSI

Toccata (1933) ROFFREDO CAETANI

“Una voce nell’ombra”

da La commedia di un musicista (1936)

Info e prenotazioni: per assistere all’evento è necessario il green pass, prenotazioni tramite la pagina Facebook della Fondazione Roffredo Caetani (posti limitati).

Evento online: la manifestazione verrà trasmessa in diretta sul canale Youtube della Fondazione Roffredo Caetani.

Ulteriori informazioni aggiornate sul sito www.frcaetani.it nella sezione news.