Terracina, il figlio la picchia, donna in ospedale con ferite e fratture al volto

TERRACINA – Ferite e fratture al volto causate dalle botte che il figlio le dava. Il giovane, un 28 enne di origini romene, oggi è stato allontanato dalla casa familiare dopo che gli agenti del commissariato di Terracina che gli ha notificato la misura cautelare con l’accusa di tentata estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti della propria madre convivente.

I fatti sono avvenuti a settembre quando il giovane, al rifiuto della madre di assecondare l’ennesima richiesta di denaro, dava inizio ad una escalation di violenza e la donna finiva in ospedale, prima al pronto soccorso dell’Ospedale Fiorini di Terracina, poi in altro nosocomio viste le gravi lesioni riscontrate. Sono scattate le indagini e la polizia ha scoperto che il 28enne aveva anche preso per sé l’unica camera da letto dell’abitazione e costringeva la madre su un materasso appoggiato sul pavimento della cucina.

Ora dovrà restare a non meno di 200 metri dalla donna con il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo.