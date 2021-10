Sorprende i ladri in un palazzo di Via Emanuele Filiberto, condomino picchiato. E arriva la polizia

LATINA – Ha incontrato due estranei nelle scale del condomino e li ha affrontati immaginando che volessero compiere un furto. I due però, in possesso di un grosso cacciavite e di un manico telescopico – probabili attrezzi del mestiere – non si sono affatto preoccupati e anzi hanno aggredito fisicamente l’uomo, sottoponendolo ad un autentico pestaggio, colpendolo con calci e pugni. Il rumore ha richiamato gli altri inquilini e ne è nato un parapiglia durante il quale è rimasto colpito anche uno dei ladri, fino a quando una chiamata anonima in Questura ha fatto scattare l’intervento della polizia. Sul posto in un condominio di Via Emanuele Filiberto è arrivata la Volante.

I due di 40 e 46 anni entrambi noti agli archivi di polizia sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i reati di tentato furto, lesioni e minacce.