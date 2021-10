Terracina, voragine sulla Pontina, la Polizia Stradale chiude il tratto al km 96,200 dopo Sabaudia

TERRACINA – Un altro tratto di Pontina ha rischiato di crollare. A causa del cedimento della strada è stata temporaneamente chiusa la statale 148 Pontina in direzione Terracina, all’altezza del km 96,200 un chilometro prima del bivio di San Vito dove tre anni fa si era aperta una voragine che ha inghiottito un’uomo.

E’ stata una pattuglia della Polizia Stradale di Terracina in servizio sull’arteria, nel tratto compreso tra il comune di Sabaudia e Terracina, ad accorgersi che sulla banchina si era creata una profonda voragine. Immediata l’ispezione che ha evidenziato l’urgenza di chiudere al traffico: le piogge di questi giorni hanno infatti scavato mangiando il terrapieno sotto il piano viabile proprio come era successo la scorsa volta. Sarebbe bastato un mezzo pesante, un tir o un pulmann per causare un disastro.

Disposta l’immediata chiusura della strada nei pressi del Discount Md, ora la polizia stradale presidia il tratto e sul posto è giunto anche il comandante provinciale Gian Luca Porroni. Immediatamente allertata la Prefettura e sono attesi ora i tecnici dell’Anas per valutare quali interventi fare per rimettere in sicurezza la strada.

Il traffico verso sud è provvisoriamente deviato sulla strada Migliara 58, traffico verso nord sulla strada Migliara 56.