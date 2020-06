Incidente sulla Pontina, camion frigo in fiamme: due feriti e strada chiusa per ore

APRILIA – Mattinata infernale sulla Pontina dove questa mattina intorno alle 10,30 un camion che si è scontrato con un trattore, si è ribaltato e ha preso fuoco. La carreggiata in direzione Latina è stata chiusa ad Aprilia e il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di via Fossignano (km 42,700) o sulla Pontina vecchia. E’ stato necessario l’intervento della protezione civile che ha distribuito bottigliette d’acqua agli automobilisti bloccati sul tratto in direzione di Latina. La strada è stata riaperta solo alle 16.

Code si erano registrate anche sulla carreggiata in direzione Roma, rimasta chiusa per circa trenta minuti dopo il sinistro per consentire l’intervento dell’eliambulanza.

Per cause in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto un trattore e un camion frigo che, in seguito all’urto, si è ribaltato e incendiato. Due persone sono rimaste ferite. A causa dell’incendio e del gasolio disperso, è stato necessario riasfaltare il tratto e solo alle 16 la statale in direzione sud è stata riaperta e eliminate le uscite obbligatorie.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Aprilia, i vigili del fuoco e il personale Anas per gli interventi necessari a riaprire la carreggiata.