Fucile con matricola abrasa e 305 cartucce: in manette un 77enne di Cisterna

CISTERNA DI LATINA – Un fucile con matricola abrasa e centinaia di cartucce dello stesso calibro sono state trovate in casa di un 77enne già noto alle forze dell’ordine. La scoperta nel pomeriggio di ieri dopo le indagini svolte dagli investigatori del commissariato di Cisterna che portavano in casa dell’uomo. In seguito alla perquisizione è scattato l’arresto.

Nell’abitazione è stato infatti rinvenuto un fucile automatico marca Benelli la cui matricola, originariamente apposta sul fusto e sulla canna dell’arma, era stata accuratamente abrasa per rendere complicato risalire alla sua origine. Inoltre nel corso della perquisizione sono state rinvenute anche 305 cartucce dello stesso calibro. L’arma è stata affidata alla Polizia Scientifica per gli esami del caso che potrebbero fornire ulteriori spunti investigativi, l’obiettivo è capire quale sia la provenienza e se, come si sospetta, il fucile sia stato usato e dove.

L’uomo, inizialmente ristretto presso le camere di sicurezza del Commissariato, sarà condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.