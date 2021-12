Il Latina Calcio 1932 riceve il Catania e vuole vincere

LATINA – “Abbiamo giocato alla pari con la più forte del campionato, se giochiamo sempre così..”. Parte da qui, Mister Di Donato per raccontare lo spirito di oggi quando il Latina giocherà sul campo di casa alle 14,30 contro un Catania determinato a vincere. Ma anche i pontini dopo la sconfitta contro la capolista sono determinati a vincere e ad allungare la striscia positiva in casa. “L’atteggiamento la farà da padrona anche contro il Catania”. Il Latina si presenterà in campo con un 3-5-2 e in porta Cardinali

UNDER 19 – Intanto è arrivato il successo sul campo sportivo Ivano Ceccarelli di Latina dell’under 19 nerazzurra, contro i pari età del Monterosi Tuscia. 2 a 0 il risultato finale per il Latina Calcio 1932 che resta saldamente al comando della classifica a 17 punti inseguita ad una lunghezza dall’Aquila Montevarchi. I pontini subito in rete al primo giro di lancette con il colpo di testa di Popescu sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gesmundo, invece, dagli undici metri ha trasformato il rigore concesso ai padroni di casa all’ottavo minuto del primo tempo, costringendo la formazione ospite a chiudere l’incontro in dieci uomini per l’espulsione di Fauzia. Risultato tondo, invece, a Potenza per l’under 15 che si è imposta sui padroni di casa con il risultato di 4 a 0, mentre l’under17 sempre a Potenza torna a casa con la pesante sconfitta di 4 a 1.