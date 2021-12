La Top Volley Cisterna lotta, ma cede a Modena: 2-3

CISTERNA DI LATINA – Partita di cartello anche questa domenica a Cisterna, dopo Civitanova, al Palasport la Top Volley ospita Modena un’altra grande della pallavolo italiana per la decima giornata di andata. La squadra pontina lotta, ma perde al tie break per 2-3.

I ragazzi di coach Fabio Soli non sono per nulla intimiditi e nel primo set si portano subito avanti 10-7 con Baranowicz che manda a punto tutti i suoi compagni. Gli ospiti si rifanno sotto nel turno di battuta con Stankovic, che mette in difficoltà la ricezione degli avversari e Ngapeth ne approfitta 11-11. Il parziale continua punto a punto fino al 18-18, poi ace di Maar e un super Rinaldi, Cisterna è avanti 20-18, coach Giani chiede time out. Leal trova il punto del pareggio e si torna a soffrire punto a punto, 20-20. Esordio nel campionato italiano per Saadat, Modena è più ordinata e concreta e si porta avanti 23-22. Il set non si chiude e si prosegue ai vantaggi, poi grazie a un muro di Maar i pontini sono in vantaggio e sempre il canadese mette a terra il punto che consegna il primo set ai padroni di casa. Nel secondo set Cisterna parte subito forte ed è avanti 6-2. I padroni di casa non sbagliano, soprattutto a muro, Ngapeth non passa e il vantaggio è di 10-4. Furbizia e precisione per Dirlic che con un pallonetto mette a terra il punto del 15-9. Ospiti in grande difficoltà, continuano a sbagliare in battuta sul cambio palla, 19-14. Una corsa inarrestabile per i pontini che si aggiudicano il secondo set 25-19 e muove la classifica. Nel terzo set Modena cerca il riscatto, non concede nulla e tira dritto fino al 6-2 con Ngapeth ispiratissimo e Nimir che continua a macinare punti. Un vantaggio che porta gli ospiti a più cinque 12-7, padroni di casa in confusione. La Top Volley piano piano ricostruisce e si riporta sotto recuperando lo svantaggio fino a 15-17 grazie ad un ace di Zingel. Modena spinge sull’acceleratore trovando punti con Abdel-Aziz che mette a terra anche il punto del 25-18. Quarto set determinante, i laziali provano a prendersi l’intera posta in palio, mentre gli emiliani cercano di evitare una sconfitta netta, si lotta punto a punto, 8-8. Modena riesce a stare avanti, ma Cisterna non la lascia andare e rimane a meno uno grazie al muro di Wiltenburg 15-14. Non c’è nulla da fare, i giallo blu salgono in cattedra, mettono la freccia e scappano via fino al 25-18. Modena avanti anche nel tie break Leal e Nimir protagonisti nell’iniziale 8-4. Nimir è inarrestabile e continua a macinare punti così alla fine Modena, in rimonta, chiude la partita 3-2.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna – Leo Shoes PerkinElmer Modena: 2-3 (27-25; 25-19; 18-25; 18-25; 11-15)

Top Volley Cisterna: Zingel 4, Cavaccini (L), Wiltenburg 4, Giani (ne), Maar 19, Saadat, Rinaldi 12, Dirlic 15, Picchio (ne), Bossi 11, Baranowicz 2, Raffaelli 1. All.: Soli.

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Bruno, Van Garderen, Gollini (L), Sanguinetti, Stankovic 9, Ngapeth S., Ngapeth E. 18, Sala (ne), Abdel-Aziz Nimir 24, Salsi, Leal 18, Mazzone 12, Rossini (L). All.: Giani

Note: Top Volley Cisterna: ace 5, err.batt. 8, ric.prf. 23%, att. 47%, muri 7.

Cucine Lube Civitanova: ace 4, err.batt. 18, ric.prf. 33%, att. 53%, muri 9.

Mvp: Nimir (Leo Shoes PerkinElmer Modena)