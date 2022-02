Delusione basket e volley: perdono Benacquista Latina e Top Cisterna

LATINA – Doppia delusione per gli sportivi pontini nella seconda domenica di febbraio. Il bilancio è di una brutta sconfitta subita in casa dalla Benacquista Latina Basket che, nel campionato di serie A2 maschile, ha ceduto al Chieti per 70 a 75. Un nuovo ko per i nerazzurri di coach Gramenzi reduci dall’altra sconfitta, nel recupero di mercoledì contro la capolista Scafati. I nerazzurri sono rimasti sempre indietro in tutti e tre i quarti (1° QUARTO 17-16, 2° QUARTO 31-42, 3° QUARTO 53-59, FINE PARTITA 70-75), perdendo quello che rappresentava uno scontro diretto.

VOLLEY – Sconfitta per i colori pontini anche nel massimo campionato di pallavolo. La Top Volley Cisterna ha perso 3-0 contro Allianz Milano nell’8° giornata di ritorno della Superlega giocata sul campo di casa di Via delle Province con i parziali di 21-25; 11-25; 24-26. Giovedì a Vibo Valentia i ragazzi di Fabio Soli saranno di fronte ad uno scontro diretto per la salvezza.