Ucraina, 60 profughi accolti a Latina, il sindaco Coletta: “La metà sono bambini”

LATINA – Tornerà a riunirsi questa mattina il tavolo permanente per l’emergenza Ucraina istituito dal Prefetto di Latina Maurizio Falco per coordinare i bisogni dei profughi che fuggono dalla guerra. Accoglienza, assistenza sanitaria, aiuti umanitari, mediatori culturali e ancora inserimento scolastico di bambini e ragazzi arrivati con le loro mamme. Tutti i Comuni e le istituzioni del territorio coinvolte lavorano coralmente nel tentativo che tutto funzioni al meglio in questa fase critica.

Ma quanti profughi sono già arrivati a Latina? Chi sono? E come si può contribuire alla causa? Lo abbiamo chiesto al sindaco di Latina Damiano Coletta che sabato a Firenze ha partecipato alla manifestazione internazionale per la pace indetta dal sindaco Nardella, che si è svolta in contemporanea in tante città europee. “Eravamo 20mila ed è stata un’emozione grandissima essere lì”, ci ha ha raccontato il primo cittadino su Radio Immagine.

“A Latina fino ad ora abbiamo accolto 60 profughi, la maggior parte sono donne con bambini e la metà di questi sono giovanissimi. C’è stata una grandissima generosità e dal canto nostro, come istituzione, soprattutto con l’assessorato al Welfare stiamo lavorando per dare dare un ordine a tutto questo, creando canali ufficiali e sicuri cui fare riferimento. Fondamentale il coordinamento della Prefettura e del tavolo che si riunisce il lunedì e il venerdì per fare il punto”, ha detto Coletta.

