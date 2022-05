Catamarano, Ruggero Tita (Fiamme Gialle Gaeta) si impone vincendo ancora nel Nacra 17

GAETA – Termina la 53^ Settima Olimpica Francese con l’ennesimo successo del fuoriclasse della Vela Fiamme Gialle di Gaeta Ruggero Tita che, in coppia con la prodiera Caterina Banti (CC Aniene), si conferma campione indiscusso del catamarano misto foil. Continua così l’impressionante striscia positiva di vittorie per l’equipaggio italiano che è di fatto imbattuto in campo internazionale dal settembre 2020 (settimana di Kiel).

“Siamo contentissimi – ha commentato il velista – È stata una settimana molto lunga e difficile; abbiamo tenuto la testa della classifica sin dalla prima giornata nonostante le difficili condizioni di vento che è stato molto forte nei primi giorni e poi pian piano è calato durante la settimana. Abbiamo retto molto bene sia con vento forte che con vento leggero e siamo arrivati alla medal race con un buon margine di vantaggio che oggi abbiamo amministrato nel migliore dei modi. Bravissima Caterina e ottimo il lavoro del nostro coach Gabriele Bruni che ci ha dato un grande aiuto e un ringraziamento alle “Fiamme Gialle” che ci supportano sempre coi migliori materiali”.

Nonostante l’estrema varietà delle condizioni meteo-marine offerte dal campo di regata francese, i campioni olimpici in carica Ruggero TITA e Caterina BANTI, reduci da una entusiasmante vittoria alla prima tappa di coppa del mondo disputata ad inizio aprile a Palma di Maiorca, sono riusciti a dominare anche in questa occasione, aggiudicandosi ben nove delle 15 prove in programma, arrivando alla medal race nella condizione ottimale per poter controllare i pericolosi avversari inglesi, argento alle Olimpiadi di Tokyo.

Alle spalle degli italiani (36), i britannici Gimson/Burnet (54) e i finlandesi Kurtbay/Keskinen (72).