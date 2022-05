Domenica con la Maratonina Azzurra è la 12° edizione

LATINA – Domenica 29 maggio 2022, nell’ambito delle attività volte a favorire la promozione umana e sportiva del personale delle Forze Armate, visto il successo delle edizioni precedenti, anche quest’anno la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo, comandata dal Generale di Brigata Sandro Sanasi, ha organizzato la 12° Maratonina Azzurra, gara podistica promossa in collaborazione con la Unione Italiana Sport per Tutti (U.I.S.P. su doppio percorso: 12 e 23 chilometri.

La partenza alle 8,30 dal Lido di Latina e precisamente dal Distaccamento Straordinario di Foce Verde dell’Aeronautica Militare alla presenza del Sindaco di Latina, Dott. Damiano Coletta e arrivo previsto a Piazza del Popolo. Alla kermesse partecipano circa 300 atleti provenienti da diverse Società sportive di tutta Italia e da molti Reparti dell’Aeronautica Militare.

Il l percorso si snoda tra le vie cittadine sulle due distanze ed è collegato ad un’attività benefica a favore dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori a cui sarà devoluta interamente la somma ricavata dalle iscrizioni degli atleti partecipanti