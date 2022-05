Furti con la tecnica della ruota bucata, denunciati cinque uomini tra Formia, Itri e Minturno

FORMIA – Sgonfiavano o foravano la ruota, poi segnalavano il “problema” all’automobilista preso di mira, quindi, mentre il malcapitato armeggiava con il crick e l’occorrente per cambiare la gomma, entravano in azione rubando il borsello o il portafogli lasciati sul sedile per avere maggiore libertà di movimento durante l’operazione. Sono stati i carabinieri della compagnia di Formia a individuare e denunciare cinque uomini accusati di quattro furti commessi con il sistema della “ruota bucata”.

Gli elementi raccolti durante le indagini dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, e delle Stazioni carabinieri di Scauri, Minturno e Itri, sono stati sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino ed è scattata la denuncia per cinque persone tra i 68 anni e i 52 considerati i responsabili di furti commessi tra aprile e settembre 2021, per un bottino complessivo di 1000 euro. Perché fosse più difficile risalire a loro, i cinque si sono serviti di auto prese a noleggio e intestate ad altre persone.