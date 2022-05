Armi e droga in casa, arrestato dalla Mobile un 26enne di Latina

LATINA – Un 26enne incensurato è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Latina per detenzione di armi e stupefacenti trovate nella sua abitazione, alla periferia del capoluogo. Fermato mentre usciva da casa, durante la perquisizione nella camera da letto del giovane sono stati trovati circa 3mila euro in contanti e la chiave del portoncino di una dependance. All’interno i poliziotti hanno trovato quasi 80 grammi di cocaina e vario materiale per il taglio delle dosi.

Nella cantina della casa e in una baracca destinata gli animali gli agenti hanno poi scoperto una pistola Beretta calibro 7,65, un fucile calibro 20, armi risultate rubate, e una pistola cal. 22 “short” in quanto priva di punzoni e matricola, completa di caricatore e un silenziatore in metallo, insieme a 300 munizioni e altra droga: mezzo chilo di hashish e 200 grammi di marjuana. Per il 26enne è stato disposto il trasferimento nel carcere di Frosinone.