Notte dei Musei, al MADXI di Latina il fumetto di Fabrizio Gargano

LATINA – Il romanzo illustrato Come una canzone di Aznavour di Fabrizio Gargano (edito da Alt!) protagonista al Madxi sabato 14 maggio alle 20:30 per la Notte Europea dei Musei 2022 accompagnato da una selezione di tavole originali e stampe digitali dello stesso fumetto. “In definitiva – racconta Gargano – è una storia d’amore dove Stefano cerca di rimettere a posto i pezzi di una vita da ex terrorista nero con Ines la sua compagna conosciuta in carcere. Il romanzo, inoltre, racconta la ricerca della vendetta che il protagonista eserciterà su chi, sempre in carcere, abusò di Ines. Il finale è aperto ma, si intuisce, tragico.” Le opere digitali saranno autenticate insieme al libro dall’autore che lo presenterà insieme con il curatore del Museo di Arte Contemporanea, Fabio D’Achille.

La prima pubblicazione dell’autore è 30 Giorni – storia di una schizofrenia, suo primo romanzo illustrato, presentato al Comicon e a Lucca Comics. Nel 2020 Il Colore del metallo, sempre pubblicato da ALT! è la sua prima esperienza come autore dei testi, per le illustrazioni di Alessandra Kiki Chicarella. Come una canzone di Aznavour è il suo ultimo progetto e seconda graphic novel.

L’evento sarà accompagnato da una degustazione di prodotti del territorio offerti da Oliocentrica.

Al MADXI Museo Contemporaneo, per la Notte dei Musei saranno visitabili le opere d’arte contemporanea e alcune mostre temporanee di: Alessandro Bavari, Sergio Ban, Alessandra Chicarella, Andrew Radkowsky, Paola Acciarino, Claudia Chittano, Alessio Pistilli, Anja Kunze, Nazzareno Flenghi, Natasha Bozharova, Mauro De Martino, Jamila Campagna e Piero Sanna. Sarà possibile vedere alcune installazioni all’aperto di Giuseppe Verri, Giovanni Battista Bianchi, Monica Menchella, Roberto Marino, Paolo Camiz, Alessio Marchegiani.

Sarà inoltre prorogata fino al 16 maggio la collettiva al femminile MadDonna 2022.