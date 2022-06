Nuovi ambulatori al Goretti e nuovo Cup, l’assessore D’Amato all’inaugurazione

LATINA – Undici stanze per altrettanti ambulatori che accoglieranno tutte le specialità presenti al Goretti (ad eccezione di diabetologia che ha già un suo ambiente dedicato), servizi e sala d’attesa dotata dei confort necessari. E’ la nuova piastra ambulatoriale del Goretti, inaugurata questa mattina insieme al nuovo Cup che da domai lascerà la tensostruttura utilizzata durante il covid.

Entrambi i servizi, realizzati nella vecchia sede del 118 completamente ristrutturata, sono stati inaugurati alla presenza dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato con la direttrice generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli. Presenti alla cerimonia la vice prefetto Monica Perna, il sindaco di Latina, Damiano Coletta e i consiglieri regionali Giuseppe Simeone, Salvatore La Penna, Enrico Forte e i direttori delle Uoc del Goretti.

“Oggi inauguriamo luoghi moderni che migliorano l’offerta ai cittadini con percorsi di umanizzazione. Un ulteriore passo in avanti in una sanità che sta cambiando e vive una fase di grandi investimenti grazie al PNRR. Ora è il momento di correre veloci per una sanità sempre più vicina ai bisogni delle persone” ha commentato l’Assessore Alessio D’Amato che si è anche intrattenuto con con alcune operatrici sanitarie per annunciare la firma del nuovo contratto di lavoro. “Una ristrutturazione degli spazi per adeguarli maggiormente alle esigenze dei cittadini e del territorio, in linea con gli obiettivi dell’Azienda, che, in collaborazione con la Regione Lazio lavora costantemente per il potenziamento del DEA II livello”.

L’intervento, concretizzato grazie al finanziamento stanziato con DGR 344/2017, ha previsto l’impegno di una somma pari ad €. 604.430,08, e riguarda il rifacimento dei locali dell’edificio ex 118 con destinazione di un’area di 250 mq. dedicata al CUP e di uno spazio di 480 mq. destinato agli ambulatori. Nello specifico, è stata realizzata una nuova struttura del CUP con n. 8 sportelli dedicati all’accoglienza, n. 3 sportelli “cartelle cliniche e ricoveri”, uffici, sale d’attesa e servizi igienici.

E’ stato inoltre creato uno spazio destinato ai Poliambulatori con la creazione di n. 2 nuovi sportelli di accettazione e n. 11 stanze dedicate alle visite specialistiche e strumentali tra cui quelli dell’Area Medica: Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia, Neurologia, Pneumologia, e dell’Area Chirurgica: Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Ginecologia, Neurochirurgia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia;

“L’inaugurazione, dei nuovi spazi per il CUP e i Poliambulatori si inserisce in una cornice più ampia di interventi strutturali avviati negli ultimi anni, al fine di migliorare l’offerta di salute ai cittadini, ottimizzando anche l’accesso ai servizi con forte attenzione all’umanizzazione delle cure a cominciare dal confort ambientale e l’accoglienza del DEA II” ha detto la manager Cavalli.