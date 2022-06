Covid, 92 casi e nessun decesso a Latina e provincia

LATINA – Sono 92 i nuovi casi di covid a Latina e provincia, in discesa come ogni lunedì a causa del minor numero di tamponi eseguiti nel giorno festivo precedente. Ieri sul territorio provinciale solo 386 test, per un tasso di positività al 23,8%. Lunedì scorso i positivi erano stati 60.

Non ci sono stati decessi né ricoveri al Goretti nelle scorse 24 ore.

Circa la metà dei casi sono emersi a Latina con 42. In tutto 16 su 33, i comuni pontini dove sono stati rilevati nuovi positivi.

Dal 1° giugno sono in vigore i nuovi orari delle sedi vaccinali per la campagna contro il covid e sono i seguenti:

VACCINAZIONE ADULTI – LATINA – EX ROSSI SUD:

Lunedì 14.00 – 20.00

Mercoledì, Venerdì 08.00 – 14.00

FONDI – OSPEDALE

Martedì 08.00 – 14.00

Giovedì 14.00 – 20.00

FORMIA-C.C. ITACA

Lunedì 14.00 – 20.00

Giovedì 08.00 – 14.00

TERRACINA-OSPEDALE

Lunedì 08.00 – 14.00

Mercoledì 14.00 – 20.00

PRIVERNO CASA DELLA SALUTE

Venerdì 14.00 – 20.00

CISTERNA DI LATINA VIA FALCONE

Sabato 09.00 – 11.00

VACCINAZIONE PEDIATRICHE

LATINA OSPEDALE

Sabato 08.00 – 14.00

Formia- OSPEDALE

Sabato 14.00 – 20.00

L’accesso agli HUB è libero e senza necessità di prenotazione.

Il Call Center Vaccinazioni Anti Covid-19 dedicato per rispondere a tutte le problematiche: 0773/655 3423 è attivo il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. E’ possibile contattare i nostri operatori utilizzando l’apposita mail info.vaccinocovid@ausl.latina.it