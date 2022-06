Organi trovati al Lido di Latina, slittano gli esami del medico legale

LATINA – Slittano gli esami sugli organi trovati nella zona di Foce Verde da alcuni piccoli bagnanti e dai loro accompagnatori di una colonia estiva e ci vorrà qualche giorno ancora per capire se si tratti di resti animali, come si ipotizza, oppure di altro. A puntualizzarlo in una nota è il Procuratore Capo di Latina Giuseppe de Falco.

“Gli organi trovati in mare sono stati fissati in formalina e portati nell’istituto di anatomia patologica dell’Università di Tor Vergata a Roma – spiega la nota – dove saranno sottoposti ad esame medico legale ed anatomopatologico in considerazione del fatto che gli organi umani hanno talvolta analogie di struttura e dimensioni con quelli animali. Per tale motivo – specifica De Falco – è necessario esaminare correttamente i reperti oggetto di rinvenimento per poter escludere in maniera certa trattarsi di organi umani. Tale accertamento verrà effettuato nei prossimi giorni necessitando di una tempistica prestabilita”.