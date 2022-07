Latina calcio 1932, definito il programma degli allenamenti

Dopo aver iniziato a lavorare durante il ritiro prestagionale, il Latina Calcio 1932 ha definito il programma degli allenamenti congiunti con compagini laziali che si svolgeranno nel mese di agosto. Si tratta di occasioni importanti che permetteranno al tecnico Daniele Di Donato e al suo staff di provare tattiche e disposizioni in campo in vista dell’inizio del campionato.

Si comincia il 1° agosto alle ore 18, sul campo della ex Fulgorcavi, contro l’Indomita Pomezia ASD, formazione militante nel campionato di Eccellenza. Sempre nella struttura di Borgo Piave, andrà in scena il secondo allenamento, il 5 agosto alle 18 contro il Città di Anagni Calcio, altra squadra che disputerà il campionato di Eccellenza.

Per gli altri due impegni, ci si sposterà allo stadio “Domenico Francioni”, dove il 7 agosto, sempre alle 18, il Latina scenderà in campo contro l’U.S. Viterbese 1908, per un test contro una formazione di Serie C. Il ricco programma dei nerazzurri si concluderà, salvo integrazioni di ulteriori sedute, il 13 agosto alle 18 con il confronto contro l’Aprilia Calcio, squadra di serie D allenata dall’ex Rubén Olivera.