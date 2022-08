Strade, stretta sui controlli per alcol e droga: a Ferragosto anche un laboratorio mobile in supporto alla Polizia Stradale

LATINA – Telelaser in movimento per rilevare l’eccesso di velocità e pattuglie della polizia stradale anche di notte per i controlli con etilometro e drogometro accompagnati in alcune giornate da una sorta di laboratorio mobile con personale sanitario a bordo. E’ quanto gli automobilisti troveranno sulle strade della provincia di Latina da oggi e fino al 16 per il lungo ponte di Ferragosto. Giorni da bollino rosso per la circolazione stradale.

“In questi giorni rafforziamo i controlli alla circolazione – spiega il comandante della polizia stradale di Latina Gianluca Porroni – ed è partita anche l’operazione “Speed”. Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione ad un corretto comportamento alla guida dei veicoli su tutte le arterie del territorio Nazionale – organizzata da Roadpol–European roads policing network con verifiche a tappeto su tutte le norme inerenti il Codice della Strada, che vedranno impegnate le pattuglie della Polizia Stradale sulle strade e autostrade del Paese, in particolar modo tramite l’impiego delle apparecchiature per il contrasto agli eccessi di velocità e in particolare telelaser e autovelox. L’obiettivo dell’operazione è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle arterie viarie e di ridurre il numero delle vittime da incidente stradale. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al “Piano d’azione europeo 2021-2030” con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte, i cui risultati vengono poi monitorati dal gruppo operativo “Roadpol”.

Sorvegliate speciali le SS148 Pontina, SS7 Appia, SR156 Monti Lepini e SR213 Flacca, ma servizi sono stati programmati di notte anche sulle direttrici litoranee della nostra provincia, soprattutto nei pressi dei centri marittimi quali Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia. Le pattuglie in moto saranno presenti nelle due direttrici Nettuno-Circeo e Terracina-Formia.

“L’eccesso di velocità e la guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti restano le principali cause di incidenti, dobbiamo incidere su questo”, aggiunge Porroni.

Ne abbiamo parlato con lui questa mattina su Radio Immagine

IL PODCAST

“Raccomandiamo anche a tutti gli utenti della strada di prestare la massima attenzione, in maniera particolare durante il prossimo fine-settimana, nel momento in cui si pongono alla guida e di rispettare le seguenti indicazioni: evitare di bere alcolici; rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza; non utilizzare il telefono cellulare mentre si guida; utilizzare sempre i sistemi di ritenuta di cui sono dotati i veicoli, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, nonché gli appositi seggiolini omologati per i bambini; prima di mettersi in viaggio, verificare la perfetta efficienza del mezzo e degli pneumatici; evitare (laddove sia possibile) di mettersi in auto durante le ore più calde della giornata, bere acqua durante il viaggio per idratarsi, così da evitare i colpi di calore – conclude il vicequestore Porroni – e per qualsiasi dubbio o suggerimento sulla guida o per avere informazioni e consigli sulla viabilità, il personale dipendente è a disposizione degli utenti 24 ore su 24 al numero di telefono 0773-26081”.