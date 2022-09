A Latina 66 atleti in gara per il Palio dei Borghi

LATINA – Torna a Latina il Palio dei Borghi. Prevalentemente nella zona ZTL, si correrà la terza edizione della manifestazione podistica che coinvolgerà squadre di atleti dei borghi e del centro città a cui si aggiungono gli atleti dell’associazione Mondo Disabili Future.

Lo start alle 18 in piazza del Popolo, dove è previsto anche l’arrivo, con raduno da un’ora prima nella ztl (chiuso al traffico il tratto di via Diaz) per l’evento organizzato dall’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo, da Minerva, con l’ente di promozione Asc, il patrocinio del Comune di Latina e in collaborazione con la Consulta dei Borghi.

Durante la presentazione nella galleria di Sport ’85, il direttore generale dell’Osservatorio Matteo Sperduti ha sottolineato l’importanza dell’evento così come Annalisa Muzio, presidente onoraria dell’Osservatorio, che ha posto l’accento sull’importanza del Palio come strumento per creare un legame più solido tra il centro città e i suoi borghi, intesi come petali di un grande fiore. «I Borghi di Latina sono una risorsa notevole ma anche un aspetto caratterizzante del territorio della nostra città, un unicum raro a livello nazionale che per noi sono una grande risorsa, indispensabile per la creazione di un’identità cittadina – ha sottolineato la Muzio – Il Palio serve proprio a cementare questo legame tra il centro e i borghi, senza dimenticare l’aspetto dell’inclusione grazie alla presenza dell’associazione Mondo Disabili Future, una realtà importante perché svolge un ruolo di supporto alle famiglie grazie all’impegno quotidiano dei volontari». Ha preso la parola anche il sindaco di Latina Damiano Coletta, poi il vice presidente dell’Osservatorio Angelo Conti, mentre Gianluca Marchionne (Asc), ha illustrato l’evento dal punto di vista sportivo.

LE SQUADRE – Borgo Podgoda: Roberta Nicosanti, Massimo Middei, Fabiana Segala, Gaetano Furio, Laura Chimera e Gabriele Carraroli. Latina Scalo: Katia Marrandino, Mauro Anzalone, Alessandra Spagnoli, Devis D’Arpino, Stefania Gavillucci e Andrea Anzalone. San Michele: Barbara Fiorentino, Riccardo Forino, Maria Cristina Maione, Francesco Forino, Eleonora D’Onofrio e Tullio Abà. Borgo Grappa: Daniela Bellamio, Pierluca Terminiello, Elisa Abietta, Domenico Ponsillo, Gaia Gerardini e Andrea Mercuri. Borgo Piave: Anna Morelli, Daniele Torriani, Milena Guerra, Marco Consalvi, Rita Lanzetta e Fabio Mangion. Borgo Isonzo: Alessia Tartaglione, Francesco Favaro, Cristina Pucello, Thierry Bevilacqua, Natascia Topatigh e Marco Zorzo. Borgo Montello: Agnieszka Magorzata Wojtal, Daniele Visentini, Francesca Brignone, Tiziano Alibardi, Francesca Macinenti e Davide Mangiapelo. Borgo Santa Maria: Stefania Nardin, Gabriele Zanchetta, Elena Lucia Dura, Angelo Alibardi, Federica Bordin e Leonardo Bordin. Borgo Faiti: Emilia Menichelli, Roberto Zorzo, Silvia Dolo, Aldo Onorati, Alessandra Turrini e Giorgio Fiorin. Mondo Disabili Future: Onofrio Santino Alfieri, Carla Berlincioni, Barbara Gobbo, Beatrice Rummo, Giorgia Sabatini, Adriano Percoco, Fabrizio Percoco e Demis Ramadù. Borgo Sabotino: Antonella Andriollo, Gabriele Riva, Federica Di Stasio, Alberto Riva, Giorgia Guttilla e Andrea Troisi. Borgo Carso: Stefania Fracchiolla, Piercarlo Lava, Ilaria Martelli, Mirko Tramet, Katia Addonisio e Alessio Porcelli.

Gli sponsor che supportano la manifestazione sono: Sport ’85, Dolce Notte, Cantina Villa Gianna, Eco Clean, Musichrome, Ferrari Dental e Assicurazioni Generali, digital partner Redpine.