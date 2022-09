A Latina è il giorno del voto-bis in 22 sezioni, si scelgono sindaco e consiglieri. Affluenza in media

LATINA – aggiornamento – Sono 3297 gli elettori che si sono già presentati alle urne questa mattina nelle 22 sezioni in cui si rinnova il voto amministrativo. La percentuale di votanti alle 12, secondo il primo dato ufficiale diffuso dalla Prefettura di Latina, è del 16,68% superiore a quella di 11 mesi fa quando si era fermata poco sopra il 16% (16,05). le prossime rilevazioni sull’affluenza saranno comunicate alle 19 e poi quella definitiva alle 23, ultima operazione prima dell’avvio dello scrutinio.

Si sono aperti alle 7 di questa mattina i seggi nelle 22 sezioni di Latina dove di rivota per il primo turno delle ultime amministrative. Si tratta di 21 sezioni presenti in piccola parte nel centro città, allo Scalo e in gran parte nei borghi alle quali si aggiunge il seggio speciale dell’Icot. Si vota per scegliere il sindaco e le liste con la stessa scheda di 11 mesi fa che presenta una scelta su 9 candidati alla carica di primo cittadino.

Oltre ai principali sfidanti Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo che hanno polarizzato la mini-campagna elettorale condotta principalmente porta a porta, gli aventi diritto al voto potranno scegliere anche i nomi di Gianluca Bono, Annalisa Muzio, Andrea Ambrosetti, Tonino Mancino, Sergio Sciaudone, Antonio Bottoni e Nicoletta Zuliani.

Gioco forza il corpo elettorale non è più lo stesso. Gli elettori interessati alla tornata, in totale 19764 (secondo l’ultimo dato ufficiale diffuso dalla Prefettura di Latina), potranno esprimere la propria preferenza fino alle 23 poi comincerà lo scrutinio.

Ricordiamo che si vota nelle seguenti sezioni: 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85,86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109 e 110.