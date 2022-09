Arriva a Latina il portiere Flavio Giannini

LATINA – Arriva un nuovo innesto per la rosa del Latina Calcio 1932. La società di Piazzale Serratore è infatti lieta di comunicare l’acquisto del portiere Flavio Giannini. Nato a Roma l’8 novembre 2000, nonostante la sua giovane età, può già vantare una grande esperienza nel campionato di Serie D, dove ha collezionato 132 presenze in totale. Il portiere ha iniziato la sua carriera nell’Ostiamare, dove ha conquistato il posto da titolare nella stagione 2017/2018, mantenendolo per ben quattro stagioni. Lo scorso anno Giannini si è trasferito in Sicilia, per diventare il numero uno dell’FC Messina. A dicembre poi è arrivato un nuovo cambio di casacca, con l’approdo al Giarre, dove è rimasto fino al termine dell’annata. Dopo queste esperienze, nella stagione 2022/2023 arriva la chiamata del Latina, per affrontare il campionato di Serie C.

La società Latina Calcio 1932 in una nota augura a Flavio Giannini un’annata ricca di soddisfazioni e successi con i colori nerazzurri.