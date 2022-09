Cisterna, test match per la Top Volley Cisterna che supera Lagonegro per 4 – 0

CISTERNA – Nuovo test match per la Top Volley, coach Fabio Soli torna a testare il lavoro dei suoi giocatori nell’allenamento congiunto con la Cave del Sole Lagonegro. Nel primo set subito in evidenza il bomber bianco blu Petar Dirlic, il quale mette a terra tutte le balle magistralmente servite da capitan Baranowicz. Dall’altra parte della rete risponde bene la Cave del Sole grazie alle giocate di Bonola e Panciocco, alla fine qualche errore di più per gli ospiti, permette a Gutierrez di infilarsi riuscendo a chiudere il set 25-23. Secondo parziale tiratissimo, le due squadre in campo combattono punto a punto fin dall’inizio, poi Lagonegro riesce a prendersi anche un vantaggio di 17-15, ma il solito Gutierrez mette a segno un ace e due punti riagganciando gli avversati sul 24-24. I vantaggi terminano con l’ace di Dirlic che chiude 27-25. Terzo set targato Top Volley, un inizio devastante da parte dei giocatori di Soli, Dirlic torna in cattedra e trascina i suoi fino all’ 11-1. La Cave del Sole cerca di reagire con i colpi di Pereira e il distacco si dimezza, ma è sempre tanto, Cisterna è avanti 15-10. Qualche errore di troppo in ricezione per la Cave del Sole e Zingel mette a segno due punti con due muri, prima su Bonola e poi su Pererira. Al turno di battuta l’australiano mette a segno 3 ace consecutivi, 24-15. Chiude di potenza Dirlic, 25-17. Le due società decidono di continuare l’allenamento congiunto con il quarto set, Soli prova soluzioni alternative inserendo Mattei e Zanni e i giovani Anellucci, Forcina e Finauri. La Cave del Sole parte bene portandosi avanti 3-2, poi Zingel si riprende la scena e seguendo le giocate di Zanni trova il pareggio. Gutierrez rientra in campo ridando brillantezza all’attacco pontino, 21-15. Chiude la partita Gutierrez, 25-19, Cisterna supera Lagonegro 4-0.

Fabio Soli (coach Top Volley Cisterna): “Il test match di oggi ha messo in evidenza ulteriori indizi riguardo i singoli, abbiamo bisogno di queste partite per continuare a raffinare il feeling tra i giocatori. La prossima settimana incontreremo squadre di un livello tecnico diverso e per noi è importante alzare il livello per poter continuare il nostro programma di preparazione al campionato. La prima giornata di Superlega è sempre più vicina e dobbiamo farci trovare pronti”.