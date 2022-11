A Latina apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti

LATINA – Tante richieste per avere il passaporto, troppe da gestire nell’ordinario, e la Questura di Latina ha pianificato per la giornata di sabato 3 dicembre 2022 una apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti. Lo scopo dell’iniziativa è proprio quello di “agevolare il rilascio del passaporto e ridurre i tempi di attesa, prolungatisi con il termine delle restrizioni per la pandemia e con l’aumento delle istanze dovuto al rinnovato desiderio di poter viaggiare nonché dalla necessità di munirsi del titolo d’espatrio anche per recarsi nel Regno Unito a seguito della Brexit”.

L’Ufficio Passaporti ha sede a Palazzo “M” e sarà aperto al pubblico dalle ore 08.30 alle ore 11.30, fino ad esaurimento delle prenotazioni che dovranno essere effettuate con la prevista procedura on line mediante il collegamento al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it.