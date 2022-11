Un nuovo giocatore per la Benacquista Latina: è Kenneth Viglianisi

LATINA – Arriva un nuovo giocatore nel gruppo guidato da coach Gramenzi. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha annunciato di aver siglato un accordo con l’atleta italiano e con cittadinanza tedesca Kenneth Viglianisi, guardia / ala piccola classe 1992 per 193 cm di altezza e 85 kg di peso, aggregato sin dall’inizio della stagione alla Germani Brescia militante in Serie A.

Kenneth – si legge nella nota del club – è un giocatore molto esperto della categoria, ha disputato numerose stagioni nella seconda serie nazionale, oltre a essere stato protagonista anche in Serie A e ad aver dato un importante contributo nella conquista di promozioni con squadre del calibro di Torino e Tortona.

Nelle ultime tre stagioni la guardia italo/tedesca ha vestito la maglia dell’Eurobasket Roma, che ha disputato il campionato di Serie A2 nello stesso girone della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

“A Kenny – conclude la nota stampa – va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina”.