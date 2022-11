Il Latina di scena al Viviani di Potenza per la 13° giornata

LATINA – “Non dobbiamo piangerci addosso, sono certo che chi scenderà in campo farà una buona gara e darà battaglia. Le difficoltà sono fatte per essere superate”. Prova a dare la carica, mister Daniele Di Donato presentando la sfida in programma oggi alle 14,30, allo stadio Viviani contro Potenza, seconda trasferta consecutiva per i nerazzurri dopo l’amaro pari di Torre del Greco. Ma sono tanti gli assenti in campo.

“Rientrano Ciccio Amadio, da infortuni e squalifiche, e Margiotta, che ha avuto l’ok dello staff medico e dovrebbe avere 20 minuti, lo porterò in panchina. Si perdono Sannipoli e Di Livio. Non ci sarà Tessiore che ha avuto un’infiammazione al ginocchio e ha dato forfait, Bordin è sulla via della guarigione, ma non prima della prossima settimana, Carissoni speriamo di averlo prima di Crotone, Teraschi è indisponibile perché si sta sottoponendo a cure e i tempi di recupero non sono ancora noti, così come Rosseti e Rossi che ha avuto un problema fisico nell’ultima partita”, dice Di Donato in conferenza stampa, premettendo “mi sono portato la lista”. Questa è la difficile situazione in casa nerazzurra.

La squadra rimaneggiata sulle assenze – “ne abbiamo sedici e possono bastare”, ha detto Di Donato – scenderà in campo contro i lucani detenendo il quarto in classifica con 18 punti a pari merito con il Monopoli, dopo la capolista Catanzaro (32), Pescara (29) e Crotone (28). Il Potenza con 11 punti si trova nella zona bassa della classifica.