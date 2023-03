Via alle Giornate del Fai: aperte per due giorni le Termette di Torre Paola e Villa Domiziano a Sabaudia

SABAUDIA – Si apre oggi il fine settimana con il Fondo per l’Ambiente Italiano per le Giornate Fai di Primavera che porteranno i visitatori pontini e i turisti che arriveranno a Sabaudia in due siti affascinanti raramente aperti al pubblico. In occasione di questa 31ª edizione infatti (sabato 25 e domenica 26 marzo), la Delegazione FAI di Latina con il Gruppo Fai Giovani di Latina, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio di Frosinone e Latina, apre al pubblico due luoghi eccezionali nel Parco Nazionale del Circeo: i resti della Villa di Domiziano e il complesso cosiddetto delle Termette di Torre Paola (foto tratta dal sito Fai).

VILLA DOMIZIANO – In particolare – spiegano i curatori delle visite dal Fai – nella Villa di Domiziano saranno visitabili tre differenti parti della villa visitabili, tra cui l’area nord mai aperta al pubblico in precedenza. Francesco Di Mario, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, ha spiegato nell’anteprima per la stampa, la qualità dei lavori effettuati e l’aspetto storico e archeologico del sito, mentre la dott.ssa Gilda Iadicicco, capo della Delegazione Fai di Latina, ha esposto in dettaglio la grande opportunità offerta dal FAI ai visitatori, ringraziando il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, presente all’incontro con la stampa, e il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, per la preziosa collaborazione. L’eventi di apertura è stato sottolineato con un concerto del trio di archi Ensemble Apiollon.

APPRENDISTI CICERONI – A guidare i visitatori durante le due Giornate ci saranno gli studenti di alcuni istituti pontini, Apprendisti Ciceroni che forniranno informazioni storiche e artistiche sui due siti anche in lingua inglese e francese. Gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa sono: il Liceo classico Dante Alighieri di Latina; il liceo linguistico Manzoni di Latina; lo scientifico Majorana di Latina; e ancora il Liceo Massimiliano Ramadù di Cisterna; il Liceo Leonardo da Vinci di Terracina; e l’ Istituto Pacifici e De Magistris di Sezze.

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI – I siti saranno visitabili dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18. Nella Villa di Domiziano, le visite saranno di argomento archeologico, naturalistico ed anche in lingua: inglese e francese. Sarà presente presso la villa un ristoratore street food presso il quale si potranno acquistare acqua e prodotti per il ristoro.

L’accesso è ad offerta a partire da 3 euro e si consiglia di effettuare la visita con scarpe comode. A disposizione anche un percorso per persone con disabilità.

In ogni caso, per raggiungere il sito è consigliato l’uso della navetta da Sabaudia, dove il parcheggio dell’auto è gratuito. Le partenze sono ogni mezz’ora da piazzale Mafalda di Savoia, a partire dalle ore 9,30.

L’apertura delle Termette, che è a cura del gruppo giovani e del Pacifici de Magistris di Sezze è dedicata agli iscritti FAI, e in ognuno dei due siti ci saranno i banchi FAI a disposizione per ogni informazione.

I DUE SITI

Presso la Villa di Domiziano ci sarà la possibilità di vedere l’area della villa preesistente di età tardo repubblicana appartenuta ad un antenato di Giulio Cesare, apre, quindi, per la prima volta al pubblico l’area nord, dopo i recenti lavori di restauro che hanno evidenziato la presenza di questo primo. Le strutture di grandi dimensioni saranno visitabili per la prima volta dal grande pubblico grazie al paziente e prezioso lavoro di consolidamento, restauro ed alla grande copertura che conserverà questo prezioso patrimonio alle future generazioni.

Le Termette, (apertura ai soli iscritti FAI a cura del Gruppo FAI giovani della Delegazione) sono un impianto termale di età tardo repubblicana, afferente ad una villa patrizia privata. I restauri appena terminati, oltre a consolidare e restaurare le pavimentazioni e gli intonaci dipinti, sono stati indirizzati anche verso presentazioni didattiche per rendere maggiormente comprensibile a chiunque l’antica struttura. Il sito è stato ritrovato negli anni 30, durante la realizzazione della adiacente strada e mai più aperto al pubblico. Entrambi i siti sono stati interessati da importanti interventi e da progettazioni inerenti alla valorizzazione.