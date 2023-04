Corsa, camminata e buoni sapori: gli ingredienti vincenti della “Pasqualonga”. Quarta tappa del Grande Slam Uisp

TERRACINA – L’associazione culturale “La Fiora”, in collaborazione con la Podistica Terracina, ha organizzato per lunedì 10 aprile la 50esima edizione della “Pasqualonga”, gara podistica sulla distanza di 12 chilometri e 800 metri che si svolgerà in località Pontemaggiore, nelle vicinanze di Terracina. Si tratta della quarta tappa del 31esimo Grande Slam Uisp “Natalino Nocera”, con il Comitato Territoriale di Latina mobilitato anche in questa occasione per curare l’aspetto tecnico e logistico della manifestazione. Lo start è fissato alle 10 dall’Agriturismo Nardoni: i podisti saranno impegnati su un terreno asfaltato e pianeggiante e attraverseranno le frazioni di La Fiora e Frasso per poi percorrere via Masini e via degli Albucci e tornare al punto di partenza. Dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia, la Pasqualonga tornerà a regalare grandi emozioni e anche ricchi premi, visto che ci saranno “gustosi” e importanti riconoscimenti per i primi tre e le prime tre della classifica generale, ma anche per i primi tre di tutte le categorie, maschili e femminili, e per le prime tre società. Nel 2019 vinse Fulvio Sanguigni con un tempo di 45’19’’, davanti a Dario Oddi e Giovanni Germani. Tra le donne si impose Fabiola Desiderio (51’01’’) su Chiara Colatosti e Roberta Andreoli. Quest’anno l’organizzazione ha previsto un pacco gara per i primi 200 iscritti e ha pensato di abbinare l’evento alla tradizionale scampagnata della Pasquetta: a ridosso del traguardo sarà allestito infatti un servizio di ristorazione per offrire a tutti, ad un prezzo vantaggioso, uno speciale menu arricchito dal delizioso Moscato di Terracina. Altre prelibatezze saranno poi a disposizione nei ristori presenti lungo il percorso della camminata, ulteriore punto fermo della “Pasqualonga”: i partecipanti potranno passeggiare in allegria lungo la stessa distanza della corsa, attraversando le campagne della zona e facendo visita alle aziende agricole per rifocillarsi a dovere. All’arrivo, inoltre, sarà consegnato a tutti un premio ricordo, con particolari riconoscimenti per i gruppi composti da almeno 50 persone e per quelli provenienti da fuori provincia. Gli argomenti per trascorrere il Lunedì dell’Angelo a Pontemaggiore sono dunque svariati, come ribadito dal presidente dell’associazione “La Fiora”, Claudio Antonetti: “Il 50esimo anniversario è una ricorrenza particolare, abbiamo voluto celebrarlo nel migliore dei modi anche per ricordare quanti ci hanno accompagnato in questo lungo cammino e quanti non sono più con noi. Ringrazio gli sponsor che ci sostengono e ringrazio le famiglie che prepareranno i tavoli per la nostra festa, grazie a loro siamo pronti ad accogliere tanti atleti e tante famiglie”. Per informazioni o iscrizioni consultare il sito www.uisplatina.it o inviare un messaggio whatsapp al numero 328.1193101.