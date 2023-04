Latina, fugge all’alt della polizia, era senza patente e senza assicurazione

LATINA – Alla guida di uno scooter senza patente e senza assicurazione si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’ospedale Santa Maria Goretti e la Polizia lo ha fermato per controllarlo. Lui ha prima finto di accostare, poi quando la pattuglia è scesa, è ripartito a tutta velocità nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ma è stato raggiunto poco dopo dalla Volante. Il protagonista è stato rapidamente identificato ed è un uomo di Sezze di 49 anni. Fuggiva perché la patente gli era stata sospesa a tempo indeterminato, mentre il motoveicolo non poteva circolare dal 2019 perché sottoposto alla procedura di cessazione. Per l’uomo è scattata la denuncia per resistenza a P.U., con multa e sequestro del mezzo.