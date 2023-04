Matilde Celentano inaugura Casa Latina

LATINA – Nel giorno di presentazione delle liste in vista delle prossime amministrative del 14 e 15 maggio, la candidata alla carica di sindaco del centrodestra, Matilde Celentano inaugurerà in Corso della Repubblica, “CASA LATINA”. Non solo uno spazio elettorale, ma anche un luogo dove la candidata incontrerà i cittadini. “Sarà punto di riferimento per scambiarsi opinioni, per confrontarsi, per ascoltare idee e proposte per Latina”, spiega.

L’appuntamento è per sabato 15 aprile 2023 alle ore 18 in Corso della Repubblica, 213. Tutta la città è invitata a partecipare.