Giovani democratici, Vanzini: “Ecco la nuova segreteria provinciale di Latina”

LATINA – Si rinnova la segreteria dei Giovani Democratici della provincia di Latina. Jonathan Piccinella diventa responsabile del percorso “Parliamo di carcere”, Lorenzo Cervi di quello sull’antiproibizionismo, Azzurra Simeoni è Responsabile della Comunicazione e Carlotta Paladino alla Partecipazione e ai Beni Comuni.

“Prosegue il percorso che sta portando una nuova classe dirigente a cambiare il Partito Democratico. Oggi aggiungiamo un altro pezzetto – dice Stefano Vanzini segretario provinciale dei GD – Si sta formando e in tanti casi è già presente una nuova generazione di dirigenti diffusa in tutta la nostra Provincia. Abbiamo la volontà e il coraggio di tornare a svolgere nella società quel ruolo che da troppo tempo, come Partito, non siamo interpretando. Con pazienza continuiamo a costruire.”