Per il Latina Calcio match decisivo per accedere ai play off

LATINA – Domenica alle 17.30 al Francioni andrà in scena l’ultimo atto del campionato di serie C. Il Latina affronterà la Fidelis Andria con l’obbligo dei tre punti, che consentirebbero ai nerazzurri di accedere al traguardo dei playoff. I pugliesi, dal canto loro, dovranno fare risultato a tutti i costi per evitare la retrocessione diretta e guadagnare la chance dei playout.

Daniele Di Donato, privo dello squalificato Celli, proverà a recuperare capitan Esposito, assente per infortunio nel match di Cerignola. In attacco, invece, il mister potrà contare su un galvanizzato Luca Fabrizi, rilanciato dai gol messi a segno nelle ultime due gare.

Ascoltiamo un commento della punta ex Chieti al microfono di Domenico Ippoliti.