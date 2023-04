Perdita di gas su Via Piave, vietato l’ingresso a Latina. Traffico in tilt

LATINA – Emergenza all’ingresso nord di Latina per una grossa perdita di gas che si è verificata sulla condotta che attraversa Via Piave, nell’area compresa tra la rotatoria di borgo Piave e via Amerigo Vespucci.

Sul posto dopo l’allarme di alcuni residenti sono arrivati i vigili del fuoco e le squadre dei tecnici dell’Italgas. Per questioni di sicurezza e per consentire la riparazione, la zona è stata cinturata. La polizia locale ha interdetto la viabilità sul tratto, con deviazioni sul posto. Inevitabili le conseguenze per il traffico vista l’ora di punta per il rientro serale soprattutto di chi proviene dalla Pontina.

Da quanto si apprende è in corso l’individuazione del punto esatto di perdita per poter procedere alla riparazione.