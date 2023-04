Riparata la perdita di gas su Via Piave: strade riaperte

LATINA – I lavori si sono protratti fino a notte su Via Piave nel punto in cui ieri pomeriggio una fuga di gas ha creato un’emergenza che ha costretto alla chiusura del tratto in un’orario di punto anche per il rientro all’ingresso nord di Latina dalla Pontina. il traffico è stato interdetto nell’area compresa tra la rotatoria di borgo Piave e via Amerigo Vespucci dove dopo l’allarme di un residente che aveva sentito un forte odore di gas provenire da un tombino si è scoperto che durante lavori di scavo da parte di una ditta è stata danneggiata una condotta ed è scatto il piano di sicurezza previsto in questi casi.

Vigili del fuoco e polizia locale hanno cinturato la zona istituendo deviazioni, mentre i tecnici dell’Italgas si sono messi alla ricerca del pericoloso guasto e hanno poi avviato le operazioni di riparazione che si sono concluse a notte. Inevitabili le conseguenze per il traffico. La viabilità – secondo quanto riferisce questa mattina la Polizia Locale – è ripristinata.