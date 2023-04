Processo Olimpia, assolti definitivamente Malvaso e Lusena

LATINA – La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di assoluzione di primo grado nei confronti dell’imprenditore ed consigliere comunale di Forza Italia Vincenzo Malvaso e dell’allora dirigente del Comune di Latina Elena Lusena, imputati per associazione per delinquere, falso e abuso in atti di ufficio nell’ambito di uno dei tre filoni del processo Olimpia, nato dall’inchiesta della Procura della Repubblica di Latina che nel 2016 aveva suscitato grande scalpore soprattutto per le vicende che riguardavano l’asservimento del Comune alla società sportiva Latina Calcio.

Malvaso e Lusena, assistiti dagli avvocati Renato Archidiacono e Leo Mercurio, erano stati giudicati con rito abbreviato dal Gup Giorgia Castriota ottenendo l’assoluzione, ma il sostituto procuratore Giuseppe Miliano ha presentato appello contro la decisione del giudice, appello cui ha deciso di rinunciare la Procuratrice Generale Luisanno Figliola. La terza sezione penale della Corte ha di conseguenza confermato l’assoluzione per i due imputati.

Il resto del processo Olimpia celebrato con rito ordinario è stato lunghissimo e molti dei reati sono già caduti in prescrizione.