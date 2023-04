Torna la danza al D’Annunzio con Felliniana Omaggio a Fellini

LATINA – Torna la danza contemporanea al Teatro D’Annunzio con un primo appuntamento il 21 aprile ore 21, protagonista la Compagnia Artemis Danza/ Monica Casadei in FELLINIANA – Omaggio a Fellini progetto nato nel 2020 in occasione dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini, ma che nel 2023 celebra i 30 anni dalla morte.

Felliniana di Artemis Danza si ispira ad uno dei film più famosi del regista italiano, 8 1⁄2 del 1963 che ottenne l’Oscar come miglior film straniero interpretato da un magistrale Marcello Mastroianni nel ruolo di un regista in crisi creativa. Indimenticabile la scena finale del film, sulla potente colonna sonora di Nino Rota, in cui il protagonista ritrova il senso della vita e della sua arte sciogliendo le sue inquietudini in un girotondo circense con tutti i personaggi del film.

Progetto selezionato per Parma 2020+21 Capitale Italiana della Cultura, Felliniana ha coreografia, regia, scene e luci di Monica Casadei, su musiche di Nino Rota e arriva al D’Annunzio nella stagione condivisa tra il Comune di Latina e ATCL circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC Ministero della cultura e Regione Lazio, con la collaborazione di Associazione Culturale Lestra.

“Felliniana si articola attorno alla meravigliosa kermesse di 8 1⁄2 e vive delle gioie e delle speranze dei clown, delle confidenze della Gradisca, delle voci e dei dialoghi tratti dai film, del profumo della dolce vita, dei mille colori del circo e della potenza poetica di Nino Rota. Un’idea di mondo dove la diversità è ricchezza, dove la poesia è nutrimento e dove tutti gli esseri umani, con le loro

fragilità e divergenze possono sentirsi liberi, benvoluti perché per ognuno di loro il grande Maestro ha disegnato un posto nella giostra della vita.” scrive Monica Casadei.

La Compagnia Artemis Danza, fondata e diretta da Monica Casadei, nasce in Francia nel 1994 ed è operativa in Italia dal 1997.